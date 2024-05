“Nutriarte“, il festival debutta tra Perugia e Corciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sarà un dialogo a più voci per esaltare e valorizzare l’arte in tutte le sue espressioni, con protagonisti prestigiosi del cinema, del teatro, della letteratura, della politica, della danza e della filosofia ma anche con volti emergenti con l’intento "di affascinare e avvicinare il pubblico alle arti, intese come mezzo di interpretazione e comprensione della realtà". Ecco i tratti distintivi della prima edizione di ““,internazionale culturale, patrocinato da Provincia e Camera di Commercio dell’Umbria, che si terrà da mercoledì 5 a domenica 9 giugno e che ieri è stato presentato da Beatrice Morelli e Roberto Trugli, direttore artistico e direttore di produzione. Ilsi apre con la grande danza: al PalaBarton, mercoledì 5 e giovedì, alle 21, tornano i mitici Momix, celebre compagnia fondata da Moses Pendleton con lo spettacolo evento “Back to Momix“.