Nuova Fiat 500 | dal 2026 l’elettrica sarà anche ibrida

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dati alla mano, la500 elettrica non sta in alcun modo sfondando sul mercato. Si tratta di uno dei modelli a batteria più venduti nel nostro paese, ma se confrontata con la versione endotermica (mild hybrid), ben più datata, i dati sulle immatricolazioni sono ancora sotto alle aspettative. Prendendo quando riportato dal noto sito UNRAE, nei primi 4 mesi del 2024 sono 8.805 le500 immatricolate in Italia. Di queste solo 716 sono le elettriche. Il rapporto è quindi di 1 a 10 in favore dell’endotermica. Per questo motivo all’interno del Gruppo Stellantis si sta pensando ad unastrategia per tale vettura. Secondo quanto riportato dal sito di informazione motoristica Passione Auto Italiane, entro i primi mesi del, la500, ad oggi solo elettrica,lanciata in gammain una variante endotermica dotata di tecnologia mild hybrid.