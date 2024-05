Fonte : fanpage di 30 mag 2024

Poco prima delle 13 di mercoledì 29 maggio si è verificata la quinta eruzione in pochi mesi del vulcano sulla penisola di Reykjanes, in Islanda. Evacuata la Laguna Blu. Rischi per la centrale geotermica di Svartsengi. È la più potente dall'inizio della crisi, con fontane di lava alte 50 metri.

Nuova eruzione del vulcano in Islanda la più potente | le immagini delle fontane di lava alte 50 metri