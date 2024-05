Nove medaglie per gli atleti del Cus di Bergamo ai Campionati Nazionali Universitari

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024), di cui due d’oro, cinque d’argento e due di bronzo, a simboleggiare gli ottimi risultati ottenuti daglidel Cusaiprimaverili del 2024, le cui gare quest’anno si sono svolte in Molise, dal 18 al 26 maggio. Nel judo, argento per Edoardo Pirola (+100 kg) e per Martina Mariani (-52 kg). Nella specialità dei 1500 metri dica, oro conquistato da Alessandro Lotta, al quale si aggiunge l’argento aggiudicatosi da Matteo Bardea. Terzo posto sul podio sia per Debora Damiani, nel taekwondo (-57 kg), sia per Simone Bonfanti, nel lancio del giavellotto. Nel karate, invece, un oro e due argenti, rispettivamente a Camilla Petruzzi (-68 kg), Eleonora Petruzzi (-68 kg) e Fabio Mazzoleni (-94 kg).