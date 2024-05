Nosferatu Bill Skarsgard sul suo ruolo | È disgustoso È stato come evocare il male puro

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’attoreSkarsgård, che sarà il protagonista didi Robert Eggers (remake del classico del 1922), ha dichiarato che il pubblico potrebbe non essere pronto a vederlo nella parte del famoso vampiro. Skarsgård ha dichiarato ad Esquire che ildel Conte Orlok ha “avuto il suo costo. Èil. Mi ci è voluto un po’ per scrollarmi di dosso il demone che avevo evocato dentro di me”.di Eggers arriverà in sala il prossimo Natale e accanto a Skarsgård, recitano anche Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney e Willem Dafoe. Skarsgård interpreterà il Conte Orlok, il temibile vampiro. Il suo costume e il trucco sono rimasti segreti, madice di non essere sicuro che il pubblico lo riconoscerà.