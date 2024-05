Nosferatu | Bill Skarsgård parla del suo ruolo come Conte Orlok definendolo orrendo e sexy

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nuove dichiarazioni dell’attoreci rivelano particolari inquietanti sulla lavorazione del filmdi Robert Eggers, remake della pellicola del 1922 di F.W. Murnau. L’attore svedese, la star di IT, che nel film interpreta il, nel capolavoro degli anni ’20 interpretato da Max Schreck, ha dichiarato di aver in qualche modo evocato un alter ego per rivestire i panni del protagonista, determinato a sedurre l’anima di Ellen Hutter (Lily-Rose Depp):”Questomi ha segnato. È statoevocare il male puro. Mi ci è voluto un po’ per liberarmi del demone che avevo evocato dentro di me“. Non è la prima volta chesi cimenta in ruoli oscuri: l’attore ha interpretato il terrificante clown Pennywise in IT di Andy Muschietti e lo vedremo presto ne Il corvo (trailer qui) remake del cult del 1994.