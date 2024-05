Non ti permettere mai più! Eto' o dà di matto insulti al Ct | finisce male | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nominato due mesi fa c.t. del Camerun, prima di essere licenziato all'improvviso. La fine del belga Marc Brys per volontà di Samuel Eto'o, presidente della Federcalcio. Invitandolo prima per una "sessione di lavoro" nella sede federale, ha dato in escandescenze in una furiosa lite in cui l'ex attaccante ha perso la testa: "Sono io il presidente, non mi devi parlare così!”. La scena si è consumata questo martedì, 28 maggio, presso la sede della FecaFoot, la Federazione calcistica camerunense: di fronte alle telecamere, il presidente Samuel Eto'o ha dato in escandescenze prendendo aparole il c.t., il belga Marc Brys, dopo che quest'ultimo era stato nominato commissario tecnico dal Governo camerunense, senza interpellare la Federcalcio. Brys ed Eto'o non si erano mai visti prima di martedì e il primo faccia a faccia è finito nel peggiore dei modi.