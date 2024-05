Fonte : quotidiano di 30 mag 2024

Per concludere, come descriverebbe il progetto Me. Mo. Dopo la triennale, sono entrato alla Scuola Sant’Anna e, grazie all’ingegnere Stefano Roccella, alla professoressa Maria Chiara Carrozza e al professore Paolo Dario ho iniziato a lavorare per la mia tesi agli esoscheletri” A proposito di esoscheletri: ce li presenti, ci faccia comprendere qual è il loro utilizzo “Gli esoscheletri sono dispositivi robotici con o senza motori che permettono alle persone di recuperare capacità motorie perdute, come nel caso di pazienti colpiti da lesioni del sistema nervoso centrale, o per potenziare capacità motorie di individui che fanno lavori gravosi, es.

Non smettete di inseguire i vostri sogni | la determinazione potrà trasformali in realtà