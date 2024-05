Non è un addio | secondo torno in onore di Roberto Bembo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTorna per ilanno consecutivo il torneo di calcio a 5 per onorare la memoria di, 21enne di Mercogliano tragicamente morto il giorno di Capodanno del 2023, a seguito delle coltellate ricevute per una banale lite davanti al un bar , e per cui sono a processo Niko Iannuzzi è indicato come l’autore materiale del delitto, e i fratelli Luca e Daniele Sciarrillo sono accusati di complicità. Per le strade di Mercogliano e Avellino sono stati affissi i manifesti per invitare alla parteciazione all’iniziativa che si terrà dal 7 al 9 giugno dal titolo “In ricondo diNON E’ UN… BRILLA AMICO MIO!”, organizzato dagli amici di una vita di, chiamato da tuttine. Questo il programma:7 GIUGNO: Ore 9:30 Ritrovo presso la struttura ‘Mercurio Sporting’ per le iscrizioni ai vari tornei; Ore 17:30 Benedizione del murales commemorativo; Ore 18:00 Santa Messa all’aperto presso la struttura che ci ospiterà; La serata proseguirà all’insegna dell’amicizia e nel ricordo di