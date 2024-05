Noi esposti alla criminalità La paura passa dalle vetrine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arezzo, 30 maggio 2024 – Furti, rapine e atti vandalici, Arezzo è al terzo posto nella classifica delle province toscane in cui gli imprenditori si sentono piùal pericolo di fenomeni criminosi. E in generale in tutta la regione è allerta alta contro la. Luci e ombre sulla sicurezza percepitaattività commerciali del terziario secondo l’indagine commissionata da Confcommercio Toscana a Format Research per monitorare il sentiment delle imprese sulla sicurezza. Ad Arezzo il 76% degli intervistati dice di sentirsi molto o abbastanza esposto. Più preoccupati degli aretini per mezzo punto percentuale, livornesi e fiorentini. Va meglio nella percezione di sicurezza del territorio: in provincia di Arezzo solo il 16,3% degli operatori di commercio, turismo e servizi si sente poco o nulla sicuro, a fronte di una media regionale del 30,1%.