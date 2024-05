Nikita Pelizon sviene e sbatte contro le scale | come sta? Volto tumefatto ecco cosa le è successo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip disi erano perse le tracce in TV. In queste ore però, una storia condivisa su Ingram ha catturato l' attenzione.In queste ore sono successe un po' di cose. La presentazione l' ho finita, nel mentre però ho perso i sensi per un po' e ho sbattuto fortele. Sonota in ospedale tutto il giorno, ora mi hanno dimessa e nei prossimi giorni devore attenta a determinati sintomi. Ma tranquilli, sto meglio. Queste le parole condivise su Ingram dallache ha documentato l' accaduto pondo uno scatto che la ritrae con ilsanguinante. Attualmente non conosciamo le attuale condizioni di salute diin quando, dopo aver condiviso la sua storia su Ingram si è allontanata dai social.