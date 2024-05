‘Niente di nuovo tranne te’ con Andrea Satta e Giovanni Truppi al Magazzino Arti Sceniche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bologna, 30 maggio 2024 – “Niente dite” è il titolo del primo album solista di, pubblicato da Santeria trent'anni dopo l'esordio con i Tete de bois, e domani sera alle 21 protagonista al Mas -di via Armando Quadri 2/E a Bologna. E' un disco intimista, si direbbe per prammatica. Dove il 'te' del titolo parte da una donna per allargare a dismisura lo sguardo dell'autore. Ecco dunque la cassa di un supermercato, l’officina di un meccanico, un visto illuminato dallo smartphone alla fermata dell’autobus. E poi ci sono gli occhi di una compagna e c’è la voce di un padre in un ricordo d'infanzia, con un caminetto e delle storie dense di dolore e di rinascita. Fuori dalla finestra di chissà quale anno c'è la scena di una famiglia in partenza per le vacanze, con i bimbi già scalpitanti in macchina, e di lato un centro commerciale con la sua piazza finta, gli estintori appesi alle colonne al posto degli alberi.