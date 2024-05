Nicole Kidman e Zac Efron di nuovo insieme nella rom-com A Family Affair De Sica e Angela Finocchiaro ancora insieme nella commedia Ricchi a tutti i costi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 30 maggio 2024) A giugno 2024 su Netflix arrivano gli ultimi quattro episodi di Bridgerton 3. Dopo le effusioni in carrozza tra Colin e Penelope, come proseguirà la loro relazione? Il genere rom-com imperversa anche in A, con Zacinnamorati, mentre Aldo, Giovanni e Giacomo, con Il grande giorno, firmano il loro film più maturo. Ben diversa è la comicità sguaiata dicon Christian de. “Bridgerton”, la première danzante a New York per la terza stagione X Leggi anche › Fiera del proprio corpo: l’evoluzione di stile e pensiero di Penelope/Nicola in “Bridgerton” In estate viene voglia di qualche brivido sulla schiena.