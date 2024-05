Neonata morta tra gli scogli fermata la nonna per infanticidio

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 30 maggio 2024) C’è una svolta nelle indagini seguenti al ritrovamento del cadavere di unasuglidi Villa San Giovanni, nella provincia di Reggio Calabria. Ladella bambina, madre della tredicenne che ha partorito la piccola, è stata infatti posta sotto indagine perin condizioni di abbandono morale e materiale. Vi raccomandiamo...trovatasugli: individuata la madre 13enne in setticemia Unaè stata trovatasuglia Villa San Giovanni, Reggio Calabria: la madre 13enne, di nazionalità italiana, è in setticemia. La piccola sarebbe nata viva, e solo in un secondo momento, pochi minuti dopo la nascita, la donna, una quarantenne, l’avrebbe soffocata e chiusa poi in uno zainetto, lo stesso dentro cui è stata recuperata fra gli, dopo essere stato avvistato per caso da un pescatore, domenica scorsa.