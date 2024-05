Nemico e nostalgico Meloni ricorda le critiche a Falcone sulla riforma della giustizia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Giorgiacita Giovanniper rispondere a quanti pensano che lavarata dal Consiglio dei Ministriseparazione delle carriere sia fatta contro i giudici. “A chi accusa il Governo di aver approvato una‘nemicamagistratura' forse andrebbero rilette le parole di Giovanni», scrive la leader di Fratelli d'Italia sui social, postando una foto del magistrato siciliano con una sua citazione: «Il Pm - diceva- non deve avere nessun tipo di parentela con il giudice e non deve essere, come invece oggi è, una specie di paragiudice. Chi, come me, richiede che (giudice e pm) siano invece due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato comedell'indipendenza del magistrato, undiscrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il pm sotto il controllo dell'esecutivo».