Nel vino come nel jazz

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nelle proprie composizioni musicali, il pianistaamericano Lafayette Gilchrist adotta un’interpretazione felicemente creativa della teoria della dissonanza, ricavandone combinazioni armoniose di suoni in apparenza contrastanti. «Life has a lot of dissonance» dichiarò alla redattrice del portale musicale Bandcamp Daily Ashawnta Jackson, intendendo significare che anche nella vita, cosìnella musica, le associazioni di elementi tra di loro opposti,la tristezza e il piacere, oppure la semplicità e la sofisticatezza, possono produrre risultati di particolare fascinazione. Questa è una lezione importante per chi voglia indagare i segreti del. In molti vini, infatti, l’equilibrio scaturisce dall’incontro fruttuoso di multiformi asperità, che prese una per una potrebbero risultare sgradite, e invece, quando siano fuse con provvida sapienza, si rivelano apportatrici di una fulgida bellezza.