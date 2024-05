Nel nostro Paese sono circa 500 mila le persone che hanno bisogno di cure palliative Ma se negli anni è aumentata la consapevolezza sul tema molto resta ancora da fare per garantire a tutti bambini compresi l’accesso a questo genere di cure

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 30 maggio 2024): unimportante, su cui oggi sembra esserci piùrispetto al passato. La nascita delle, il cui nome deriva dalla parola latina pallium che significa ‘mantello, protezione’, si deve a Cicely Saunders, infermiera che ha dato vita alla diffusione degli Hospice, sottolineando l’importanza ditipo dinella medicina moderna, per assistere i malati terminali fino alla fine della loro vita nel modo più confortevole possibile. Salute e prevenzione: nessun controllo per oltre 4 italiani su 10 X Fu proprio la Saunders a ispirare quel movimento scientifico-culturale basato sul principio per cui una persona gravemente malata, seppur inguaribile, sia però curabile, facendosi carico della complessità dei suoi bisogni in ottica multidimensionale.