Ne avevo bisogno più di quanto pensassi

2024-05-30 19:07:14 Emma Hayes si sta godendo il suo nuovo ruolo di capo allenatore della squadra nazionale femminile degli Stati Uniti. La 47enne ha lasciato il Chelsea a fine stagione dopo aver vinto il quinto titolo della Super League femminile con i Blues, battendo il Manchester City alla corona nell'ultima giornata. È volata negli Stati Uniti pochi giorni dopo i festeggiamenti per la vittoria e si sta mettendo subito al lavoro in vista delle Olimpiadi del 2024. Gli USWNT sono stati temuti in tutto il mondo per gran parte della loro esistenza, ma nel 2023 hanno ottenuto la loro peggiore prestazione di sempre ai Mondiali e sono stati eliminati dalla Svezia agli ottavi.