Navigare la complessità digitale

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 30 maggio 2024) “la”: domani a Medicina l’ultimo giorno della Conferenza GARR L’appuntamento annuale della conferenza della rete italiana dell’istruzione e della ricerca, ospitato quest’anno dall’Università degli Studi di Brescia, si chiude con una riflessione sul tema della scienza aperta e con un approfondimento sui diritti digitali, privacy e protezione dati Il Rettore prof. Francesco Castelli“la: infrastrutture e competenze digitali per la ricerca”: si chiude domani, venerdì 31 maggio, l’appuntamento annuale con la Conferenza della rete italiana dell’istruzione e della ricerca GARR, ospitata quest’anno nell’Aula magna della facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Brescia. Un’opportunità unica per condividere esperienze sull’uso delle infrastrutture e dei servizi digitali in discipline e contesti differenti insieme ad esperti del settore tecnologico, accademico e della ricerca.