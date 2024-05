Fonte : sbircialanotizia di 30 mag 2024

Calcoli interni dell'Alleanza Atlantica mettono in luce. I membri della Nato sono in grado di fornire meno del 5% delle capacità di difesa aerea ritenute necessarie per proteggere i paesi dell'Europa centrale e orientale da un attacco L'Europa è vulnerabile e scoperta a est e la Nato potrebbe non essere in grado di difenderla adeguatamente.

Nato Europa scoperta a est | Alleanza ha 5% di capacità aerea necessaria