Fonte : 2anews di 30 mag 2024

Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli e Giacomo Giorgio tra i vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie insieme a Gabriele Muccino. Saranno i Nastri d’Argento per Sabrina Ferilli, quest’anno al suo grande ritorno in Rai con Gloria di Fausto Brizzi (Rai), per Alessandro Borghi e Adriano Giannini in Supersex (Netflix) e straordinariamente per Gabriele Muccino, guest star.

Nastri d’Argento Grandi Serie | Sabrina Ferilli e Giacomo Giorgio tra i vincitori