Nastri d’Argento a Ferilli Borghi Adriano Giannini e Muccino Premi anche ai nuovi talenti

(Di giovedì 30 maggio 2024) Saranno iper Sabrina, quest’anno al suo grande ritorno in Rai con Gloria di Fausto Brizzi (Rai), per Alessandroin Supersex (Netflix) e straordinariamente per Gabriele, guest star in Call my agent – Italia – Seconda stagione (Sky) e Vita da Carlo – Seconda stagione (Paramount+) ad inaugurare la serata di gala dedicata sabato 1° giugno alle Grandi Serie. Un appuntamento ancora una volta speciale, per la grande serialità, che conclude al Palazzo Reale di Napoli, la quarta edizione delo ideato e organizzato dai Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, con il supporto del MiC Direzione Generale Cinema e audiovisivo. Main sponsor Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori.