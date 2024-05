Naspi anticipata | illegittima la restituzione totale La sentenza

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ladella Corte costituzionale del 20 maggio 2024 numero 90 si è pronunciata sulla legittimità della norma che prevede, in caso di assunzione come dipendente, l’obbligo didell’indennitàin un’unica soluzione per avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa. All’esame della Corte il caso di un lavoratore costretto, causa Covid, ad abbandonare l’attività imprenditoriale (un bar) per poi essere assunto con contratto di lavoro subordinato. Assunzione che ha portato l’Inps a chiedere ladell’intero importo della. Analizziamo la questione in dettaglio, partendo dalla disciplina di legge sulla liquidazionedella disoccupazione.