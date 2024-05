Nashley la tracklist del nuovo album Dimenticare il mondo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024)è pronto a tornare con ilprogettoil, ecco lae il nome dei produttoriè pronto a tornare con ilprogettoil(Ventidiciotto, under exclusive license to M.A.S.T./Believe), l’in uscita venerdì 31 maggio. Dodici tracce con quattro produttori diversi (Movimento, Giordano Colombo, 2ndRoof e Keezy), che mettono in luce la versatilità dell’artista e la sua capacità di destreggiarsi tra sonorità differenti. Nell’racconta di amori consumati, notti insonni e vita vissuta nei suoi primi vent’anni. La1 CATTIVI RAGAZZI PER BENE (prod. Movimento) 2 PER STARCI IN DUE (prod. Movimento) 3 LUCI (prod. Giordano Colombo) 4 DOMENICA X SEMPRE (prod. Movimento) 5IL(prod.