Fonte : firenzepost di 30 mag 2024

La mappa è il frutto di una ricognizione compiuta negli ultimi mesi, durante i quali la presidenza della Regione ha chiesto ai comuni di segnalare eventi e manifestazioni musicali e culturali

Nasce Giovanisì Fest | mappa on line per promuovere i festival musicali in Toscana