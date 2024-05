Fonte : teleclubitalia di 30 mag 2024

È in lutto il teatro San Carlo di Napoli per la prematura scomparsa di Giulia Romito, giornalista e ufficio stampa del teatro lirico partenopeo. Napoli, lutto al teatro San Carlo: Giulia muore a 44 anni Da quanto si apprende, Giulia Romito è deceduta dopo una improvvisa e precoce malattia, come L'articolo Napoli, lutto al teatro San Carlo: Giulia muore a 44 anni Teleclubitalia.

Napoli lutto al teatro San Carlo | Giulia muore a 44 anni