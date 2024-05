Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

Le due parti si stanno parlando e limando i dettagli: possibile la fumata bianca nel fine settimana. In attesa della firma ufficiale di Antonio Conte, il tecnico ha indicato i suoi incedibili per ripartire il prossimo anno con il Napoli Come riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte e il Napoli sono sempre più vicini.

Napoli Kvara e i suoi fratelli | ecco gli incedibili per Antonio Conte