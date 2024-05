Napoli anche a Oriali Di Lorenzo ha ribadito che vuole andare via Tuttosport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il destino di Disembra segnato. Il capitano delha perso fiducia nel club evia. Niente lo fa muovere dalla posizione presa, né l’arrivo di Conte, né la chiamata del futuro allenatore azzurro e nemmeno quattro chiacchiere con il probabile futuro team manager del, Gabriele(fedelissimo di Conte). Sul capitano delc’è forte la Juventus di Giuntoli. Lo scrive. Dinon cambia idea:via daScrive: E ora è il turno dello staff di Conte, il cui imminente arrivo non pare però sufficiente a smuovere Didalla posizione presa dopo aver incassato un vero e proprio attestato di sfiducia. Nella giornata di ieri pare essersi mosso, destinato al ruolo di team manager nelche sta nascendo, ma nella testa del terzino destro, in questo momento, c’è più una partenza che una permanenza nella società con cui lo scorso anno aveva firmato un rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029.