Myrta Merlino al posto della Berlinguer? Cosa è andato storto a Mediaset

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il futuro dia Pomeriggio 5 è ormai segnato. Dopo i numerosi forfait dati quest'anno durante la conduzione del talk show pomeridiano,avrebbe deciso di non riconfermare la donna al timone del format,condivisa anche da lei., però, è vincolata all'azienda da un contratto biennale, pertanto, anche durante la prossima stagione televisiva la donna dovrà apparire sulle reti. Quasi certamente, però, il suonon sarà più collocato ai pomeriggi di Canale 5. Adovrebbe essere affidato un programma molto più in linea con la sua conduzione e la sua esperienza. Stando a quanto emerso dall'ultimo numero del magazine Nuovo, infatti, pare che la donna possa sbarcare su Rete4 per sostituire Bianca