Musetti-Monfils oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lorenzose la vedrà contro Gaelnel secondo turno del, secondo Slam stagionale di scena sui campi in terra battuta di Parigi. Il carrarino ha ben impressionato nel suo debutto contro il colombiano Daniel Elahi Galan, sconfitto in tre set dopo poco più di due ore e mezza. Il veterano francese, invece, ha lasciato un parziale al brasiliano Thiago Seyboth Wild, riuscendo a prevalere in un match assolutamente non scontato. I due giocatori si sono già incontrati nell’ottobre del 2021 sul veloce indoor del torneo ATP 500 di Vienna. In quell’occasione fua spuntarla in due set piuttosto tirati. Secondo le quote dei bookmakers, però, a partire con i favori del pronostico sarà, che deve provare a difendere con le unghie e con i denti gli ottavi di finale conquistati nella passata edizione per non perdere terreno in classifica.