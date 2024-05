Muravera in lutto | Simone muore sulla moto guidata da un amico

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un’altra tragedia sulle strade italiane. L’ennesimo incidente mortale è avvenuto a. A perdere la vittimaPisu, 30enne del piccolo centro nel sud della Sardegna. EraYamaha RJ07 600da un48enne, quando all’improvviso il mezzo ha perso aderenza con l’asfalto. Secondo i primi rilievi, la potenteera lanciata ad alta velocità in prossimità della curva dove è stato perso il controllo, riferisce L’Unione Sarda. La Yamaha è scivolata per decine di metri, in una carambola che si è conclusa col violento impatto contro la base di un cartello stradale, per poi arrestarsi su un campo adiacente la carreggiata. PerPisu, nonostante i vari tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto, nulla è stato possibile.