Fonte : italiasera di 30 mag 2024

. A seguito di una recente interrogazione siamo finalmente venute a conoscenza dei dettagli di un progetto molto articolato, che riguarda tutto il quadrante e prevede oltre alla realizzazione dei marciapiedi lungo la Via Aurelia antica anche l’apertura di un nuovo varco di accesso e la realizzazione di un’area di sosta per 65 posti auto in adiacenza all’arco di Paolo V.

Municipio XIII – F De Gregorio e C Finelli Azione | Messa in sicurezza l’Aurelia antica Se non ora quando?