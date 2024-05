Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

Devo capire un po' meglio cosa fare per il giro secco. "Se vuoi lottare per il campionato del mondo, devi cercare di avere una moto ufficiale" SCARPERIA (FIRENZE) - "Le ultime gare sono state positive per il passo gara, mi hanno permesso di rimontare.

Motomondiale | Gp Italia Marquez Futuro non in altro team satellite