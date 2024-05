MotoGP GP Italia Bastianini | Spero di salire sul podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Arrivo da una gara negativa, questa pista è una delle mie preferite perciòdisul. Ci ho sempre provato ma non ci sono mai riuscito,che sia la volta buona”. A dirlo è Enea(Ducati) nella conferenza di presentazione del GP d’. “Ho tre settimane per capire quale sia la soluzione migliore per il futuro. Per il momento devo solo capire perché non sono stato così veloce a Barcellona. Dico che il mercato è caotico perché fin dalla prima gara è stato così, ed è strano. Non è un problema, ma a volte ci devi pensare”, aggiunge il ducatista. In conferenza stampa ha parlato anche Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46): “I miei miglioramenti insono piuttosto chiari, tutto ciò è molto positivo, sto lottando per avere una costanza di rendimento.