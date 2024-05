MotoGP GP Italia 2024 Marquez | Non passerò in un altro team satellite Voglio una moto ufficiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Le ultime gare sono state positive per il passo gara, mi hanno permesso di rimontare. Devo capire un po’ meglio cosa fare per il giro secco. Con la Honda, anche grazie alle scie, riuscivo a essere veloce. Qui devo ancora capire col mio, ma fa parte del processo di crescita”. Queste le parole di Marc, pilota della Ducati delGresini, in conferenza stampa del giovedì al GP d’dial Mugello: “Io non ho nulla da perdere. Nella seconda parte del campionato, poi, i piloti della Ducati vanno più forte. Vedremo se manterremo lo stesso livello, per ora sono al livello di chi, lo scorso anno, ha combattuto per il campionato. Se ho una scadenza per decidere il mio futuro? Sì, ma non posso dirvi quando. Però c’è, ci sono anche gli sponsor di mezzo.