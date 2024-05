MotoGP Enea Bastianini | Martin e Marquez stanno facendo molto bene scelta Ducati complicata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024)è pronto a vivere un weekend carico di emozioni al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2024, settimo round stagionale del Mondiale. Dopo il fine settimana toscano laprenderà infatti una decisione definitiva su chi affiancherà Francesco Bagnaia nel team ufficiale tra Jorge, Marce lo stesso, che occupa attualmente quel posto. “Spero di salire sul podio. Arrivo da una gara negativa ma questa è una delle mie piste preferite. Ho sempre provato a salire sul podio ma non ci sono mai riuscito, spero che sia l’anno buono. Dobbiamo provare a divertirci, sono pronto e spero di avere un po’ di fortuna in più rispetto al passato“, esordisce il romagnolo dellaFactory in conferenza stampa.