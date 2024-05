Fonte : today di 30 mag 2024

Si chiamava Simone Pisu, aveva 30 anni: l'operaio di Muravera è morto per le ferite riportate in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì sulla statale 125, in località Pardu Onnas, a una manciata di chilometri dal centro abitato nel sudest della Sardegna.

Moto guidata dall' amico si schianta muore Simone Pisu