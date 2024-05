Mosca | con stop armi Occidente soluzione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 30 maggio 2024) 9.55 Accelerare il processo di ripolitica del conflitto in Ucraina è possibile, ma per farlo "è necessario che l'smetta di inviareall'Ucraina e che Kiev interrompa le ostilità. Prima ciò accadrà, prima inizierà unapolitica". E' quanto afferma il ministro degli Esteri russo, Lavrov. "Abbiamo ripetutamente affermato che la Russia resta aperta ai negoziati,tuttavia, deve essere chiaro che stiamo parlando di pace, non di tregua" che Kiev userebbe per riorganizzarsi, ha detto.