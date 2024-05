Fonte : bergamonews di 30 mag 2024

Nelle settimane successive vennero sequestrate una novantina di cartelle cliniche relative degenti di tutte le età e con le più diverse patologie, morti in reparto tra il secondo semestre del 2014 e nel 2015. L'esumazione dei cadaveri per la perizia L’inchiesta venne così ampiamente ridimensionata nel corso e alla fine sono rimasti due fascicoli, passati nelle mani della pm Emma Vittorio dopo che la collega Pugliese è andata in pensione: uno per peculato a carico l’ex caposala Paola Bosio, di Oneta, condannata poi a 2 anni con pena sospesa dopo che a casa gli furono trovate una dozzina di scatole di medicinali e garze, siringhe e altro materiale medico usciti dal reparto; l’altro per maltrattamenti, che vedeva indagate la stessa Bosio, difesa dall’avvocato Marco Zambelli, la cui posizione è stata già archiviata, e appunto la Rinelli, assistita dagli avvocati Michele Cesari e Veruska Moioli, con la medesima richiesta già presentata perchè secondo il pm non ci sono i presupposti per chiedere un rinvio a giudizio: ora si attende il verdetto (quasi scontato) del Gip.

Morti sospette a Piario | l’infermiera che ha dovuto cambiare vita verso l’archiviazione