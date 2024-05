Morì in auto a 19 anni Grazie alla musica mio figlio vive ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Rimini, 30 maggio 2024 – Un terribile incidente, che ha spezzato per sempre la sua vita a soli 19. Il cattolichino Nathan Franchini era morto così, all’alba del 28 novembre del 2021. L’su cui viaggiava insieme ad altri quattro giovani, di ritorno ddiscoteca, era uscita di strada, schiantandosi contro un pino, in viale Abruzzi a Riccione. Nathan aveva un sogno: diventare un produttorele di successo. Un sogno che aveva iniziato a coltivare fin da piccolissimo, con il nome d’arte di Krusty, e che oggi può finalmente realizzarsimamma, Damaris Tio, e a un giovane rapper, Olazz, al secolo Eloder Gabrielli, 27, nato e cresciuto a Cattolica, proprio come Nathan. A distanza ditragedia, Damaris ha riscoperto i brani perduti di Nathan e, insieme ad Olazz, ha deciso di farli risuonare in eterno, regalandoli finalmente al pubblico.