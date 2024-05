Morbillo cresce l’allarme in Europa per i bambini Gli esperti | Bisogna vaccinarsi subito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024)è di nuovo alto in. La malattia, una delle più contagiose al mondo, sta mietendo vittime e aumentando il numero di contagiati. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’UNICEF hanno lanciato un appello urgente: è necessario agirecon le vaccinazioni. I numeri parlano chiaro: nei primi tre mesi del 2024 sono stati segnalati ufficialmente 56.634 casi die quattro decessi in 45 dei 53 Paesi della Regione europea dell’OMS. Nel 2023, i contagi censiti erano stati 61.070, con 13 decessi segnalati da 41 Paesi. L’UNICEF riporta che focolai disi stanno verificando in 27 dei 33 Stati membri della Regione europea dell’OMS, dove la malattia era stata dichiarata eliminata. Questi Paesi rischiano di perdere il loro status se la circolazione del virus continua per più di 12 mesi.