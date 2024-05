Montemesola al via dall’8 giugno l’Estate Rosso Nera del Milan Club Saverio Aloia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoUn calendario davvero molto ricco quello realizzato dal” diin occasione del. Si chiama infatti “Estate” la rassegna di eventi patrocinata dal comune diche vedrà il paese al centro della scena, con tantissimi appuntamenti per intrattenere i più piccoli e permettere loro, attraverso il gioco e lo sport, di riscoprire la gioia della condivisione e dello stare insieme. Il calendario si aprirà ufficialmente sabato 8con la seconda edizione della “caccia al tesoro”, dove i partecipanti esploratori saranno chiamati a cercare per le vie del paese diamanti e dobloni nascosti da una banda di pirati. Si continuerà poi nei giorni successivi con tornei di calcio, tennis, volley e con i giochi di quartiere che toccheranno varie zone del paese che in quelle sere saranno ripopolate da circa 200 bambini.