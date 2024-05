Fonte : ilfaroonline di 30 mag 2024

La normativa ci impone di utilizzarlo per investimenti, ed abbiamo le idee chiare su dove intervenire, tenendo conto delle esigenze della nostra comunità. Vogliamo, inoltre, chiarire alla cittadinanza che l’avanzo di amministrazione non può essere utilizzato per qualsiasi spesa, non può essere utilizzato ad esempio per abbattere i tributi locali o per intervenire sul verde pubblico o sull’organizzazione degli eventi.

Montalto in consiglio comunale approvate le tariffe Tari