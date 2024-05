Molesta bimba di 9 anni arrestato un maestro elementare nel Varesotto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un50enne residente nel gallaratese e insegnante in una scuoladel circondario (in uno dei Comuni vicini a Malpensa) è statocon l'accusa di abusi su minore. L'uomo è statodai carabinieri della compagnia di Gallarate in flagranza di reato nel parcheggio di un supermercato di Somma Lombardo. Stavando unadi soli 9, alunna della scuola dove l'uomo insegnava. I Servizi sociali del Comune dove l'insegnante risiede sono intervenuti dopo l'arresto togliendo al 50enne la custodia delle due figlie minorenni, portate per sicurezza in una comunità protetta: gli inquirenti indagano per capire se l'uomo abbiato anche loro. .