Mo | padre porta aiuti a Kerem Shalom per il compleanno del figlio ostaggio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tel Aviv, 30 mag. (Adnkronos) - Nel giorno deldell'israeliano Eitan Mor, tenuto prigioniero da Hamas, la sua famiglia si è recata al valico umanitario dicon generi di prima necessità nel tentativo di farglieli arrivare. Lo ha riferito il Forum Tikva (Speranza). Ildel ragazzo, Zvika Mor, ha spiegato: "Siamo venuti qui per chiedere che gli diano le cose più basilari. Non c'è niente di più umanitario che consegnare gliqui". Mor ha cercato un camionista disposto are gli oggetti di prima necessità insieme ai tefillin di suo. Aveva intenzione di dare una foto di suoall'autista in modo che l'autista potesse riconoscere suoe prestargli aiuto. "Riceverò in cambio una foto di Eitan fatta dall'autista - ha spiegato - e in questo modo potrò almeno sapere che Eitan sta mangiando, anche se fosse solo una foto di lui che mangia una mela.