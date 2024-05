Mo | Israele partito Gantz presenta dl per sciogliere Knesset e indire il voto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tel Aviv, 30 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Ilisraeliano Unità Nazionale, guidato da Benny, all’opposizione ma membro del gabinetto di guerra formato dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, hato un disegno di legge per lo scioglimento dellae la richiesta di elezioni anticipate. La deputata Pnina Tamano-Shata hato il provvedimento, sostenendo che gli attacchi di Hamas sono stati “un disastro che richiede di fare un passo indietro per ottenere il sostegno della popolazione per formare un “governo di unità ampio e stabile”.“Il 7 ottobre è un disastro che ci impone di ritornare alle urne e di ricevere la fiducia del popolo, di istituire un governo di unità ampia e stabile che possa guidarci con sicurezza di fronte alle enormi sfide che ci attendono in termini di sicurezza ed economia nella società israeliana”, si legge nel testo, visionato dal Times of Israel.