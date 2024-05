Mo | Israele ‘non cesseremmo guerra anche se fossero liberati tutti gli ostaggi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tel Aviv, 30 mag. (Adnkronos) – Il governo israeliano non accetterà di porre fine allain cambio del rilascio da parte di Hamas digli ostaggi che tiene prigionieri dal 7 ottobre. Lo ha detto il consigliere israeliano per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi ai parenti di diversi ostaggi tenuti. Lo riferisce Channel 12, secondo cui Hanegbi ha detto alle famiglie presenti all’incontro che pensa che il governo sarà in grado di raggiungere un accordo di “fase uno” per la restituzione degli ostaggi nel prossimo futuro. Hamas ha ripetutamente chiesto adi porre fine allacome elemento centrale di qualsiasi ulteriore accordo sugli ostaggi.?Saremo in grado di realizzare la prima fase dell’accordo, la fase umanitaria, entro pochi mesi.