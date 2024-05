MLS | Messi torna e segna ma l’Inter Miami cade in casa contro l’Atlanta United

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo aver saltato la trasferta di Vancouver a causa di problemi fisici, Lionelto in campo in occasione della partita tra Intere Atlanta. Nonostante il gol realizzato dalla Pulce al 62?, su assist di Sergio Busquets, la squadra della Florida non è riuscita ad evitare la sconfitta. Una doppietta del georgiano Lobzhanidze e la rete del senegalese Thiare hanno infatti fissato il punteggio sul 3-1 e regalato i tre punti al. Poco male per, che in virtù della sconfitta di Cincinnati resta al comando della Eastern Conference.giocherà ora la partitaSt. Louis prima di raggiungere il ritiro della nazionale dell’Argentina e prepararsi per la Copa America, in programma proprio negli Stati Uniti.