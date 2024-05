Mistero attorno alla scomparsa di Gigi Dolin dalla programmazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 30 maggio 2024) Fightful Select ha confermato ciò che era già intuibile guardando l’ultima puntata di NXT, ovvero che la storyline tra Arianna Grace enella quale la prima si impegnava per trasformare Georgina in una donna di classe è stata abbandonata, per motivi ancora non chiari. L’ultimo match dirisalepuntata di NXT del 12 marzo, proprio contro Arianna Grace con la stipulazione che se in caso avesse perso la rossa avrebbe accettato di seguire le direttive della figlia di Santino. Va detto che per il mese successivo la Grace ha dovuto mandare avanti da sola la storyline data l’assenza inspiegata di, che ha fatto il suo ritorno tramite video registrati solo nella puntata del 17 aprile, salvo assentarsi di nuovo il 7 maggio.