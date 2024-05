Minzolini e la riforma della giustizia come passo essenziale per un Paese normale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) A Palazzo Chigi l'approvazione in consiglio dei ministriè stata accolta con un applauso. In Parlamento a parte la naturale esultanza di Forza Italia e dei garantisti non c'è nessuno che neghi che si trattipiù importante. C'è chi sostiene che forse lo è pure troppo per andare in porto. «Essendo fondamentale - sostiene il leghista Stefano Candiani - l'avrei approvata al di fuoricampagna elettorale perché riguarda tutti». Mentre Pierferdinando Casini mantiene il tradizionale scetticismo democristiano: «È la prima delle riforme, quella davvero fondamentale, non c'è dubbio. Ma è la ragione per cui tra le pieghe dell'iter parlamentare e del probabile referendum sarà annacquata o non si farà. Nordio è un ministro pappamolle».